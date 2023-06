Les idiosyncrasies du système de santé

Je m’adresse à la lectrice qui souhaite pallier le manque de médecin de famille de son père. Mon conjoint et moi (74 et 67 ans) sommes orphelins de médecin de famille depuis cinq ans. Jusqu’à l’an dernier, même s’il fallait piocher pour nous inscrire dans une clinique sans rendez-vous, nous y parvenions, parfois en pitonnant la nuit dans l’espoir qu’une place se libère. Or en juillet 2022, nous avons reçu la « sympathique » lettre nous annonçant que nous étions désormais inscrits à un GMF spécifique à proximité.

Cependant, à quelques reprises depuis, nous avons dû faire appel à la logistique imposée dans cette lettre, soit le Guichet/ligne obligatoire/GAP « 811 » pour avoir accès à une consultation. La plupart du temps après avoir consacré 4 à 5 HEURES en ligne pour diriger notre consultation, il n’y avait AUCUNE disponibilité dans la clinique qui nous était supposément désormais assignée. Si on survivait aux 4 à 5 heures d’attente en ligne, toutes les personnes au bout du fil faisaient le travail de leur mieux avec dévouement.

Bien que dans un cas on nous ait dirigé en consultation à la clinique GMF assignée, partout l’accueil reçu fut épouvantable, agressif, à la limite de l’incompétence et sans suivi, si éprouvant que le stress avait considérablement augmenté après la consultation. Dans un autre cas, on a pu obtenir un rendez-vous, mais dans une autre clinique que celle assignée. Cette fois, la médecin rencontrée nous a offert un bel accueil. Rassurante, compétente, elle a fait un suivi.

Ce que je tiens à préciser, c’est qu’une fois qu’on a reçu la fameuse lettre nous assignant un GMF spécifique, on n’a plus la possibilité d’utiliser le réseau RVSQ, car on nous en bloque l’accès. Et le résultat étant à géométrie variable, l’expérience s’avère déstabilisante, éprouvante, épuisante et insécurisante pour les aînés que nous sommes devenus.

Je vous laisse juger si attendre 4-5 heures sur la ligne 811 pour être incapable d’avoir accès à un rendez-vous au GMF qui nous est assigné est une amélioration par rapport à s’organiser soi-même avec le RSVQ ? Ou s’il ne s’agirait pas plutôt de permettre au ministre de pavoiser en indiquant aux médias que la liste des patients orphelins au Québec avait considérablement diminué ? Lorsque j’ai poliment avoué que nous ne serions pas toujours capables d’attendre 4 à 5 heures en ligne, la préposée m’a souligné « avec un sourire dans la voix » que c’était mieux cette attente en ligne à la maison que d’attendre 24 h aux urgences d’un hôpital. C’est vrai que vu comme ça...

JL et JM, résignés à être d’éternels orphelins de médecin de famille

Quand on parle de système kafkaïen pour qualifier notre système de santé québécois on ne peut pas mieux dire. La situation que vous décrivez dépasse l’entendement. Comme quoi plus ça change, plus c’est pareil. Dire qu’on pensait qu’avec le ministre Dubé aux commandes, les choses allaient s’améliorer !