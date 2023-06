Les joueurs des Remparts se doutaient du départ de Patrick Roy et Jacques Tanguay

Le sujet n’a jamais été abordé directement dans le vestiaire, mais les joueurs des Remparts sentaient que la fin approchait pour Patrick Roy et Jacques Tanguay.

Ils savaient déjà que Roy ne serait pas de retour derrière le banc de l’équipe en 2023-2024 – il l’avait mentionné à plusieurs reprises au cours de la saison –, mais les dernières semaines laissaient présumer à l’interne que, pour Roy et Tanguay aussi, c’était la dernière danse.

«On s’en doutait, a reconnu le gardien William Rousseau, maintenant propriété des Huskies de Rouyn-Noranda. C’est sûr qu’en tant qu’entraîneur, tu ne veux pas arriver dans la chambre et dire à tes joueurs que tu t’en vas, donc il n’en parlait pas avec nous, mais on voyait que ça s’en venait. De la manière que ça s’est fini, avec la coupe Memorial, c’est le meilleur scénario.»

Un entraîneur marquant

Le gardien natif de Trois-Rivières a connu une progression constante en trois ans avec les Remparts, et il attribue beaucoup de ses succès à la présence de Roy dans son entourage.

«Je n’aurais pas pu demander un meilleur entraîneur que lui, a-t-il avoué sans détour. Le rôle d’un entraîneur, c’est de pousser ses joueurs, et Patrick était la bonne personne pour faire ça. Ce n’est peut-être pas tout le monde qui aime son approche comme entraîneur, mais une fois que tu comprends pourquoi il le fait, tu peux avoir du fun avec.

«C’est important pour moi qu’un entraîneur n’ait pas une approche 100% amicale. Il ne faut pas que tu sois dans une zone de confort, mais dans une zone de dépassement, et c’est ce que Patrick faisait à chaque entraînement.»

L’instinct du tueur

Au-delà du dépassement de soi, il croit que Roy l’a beaucoup aidé sur le plan mental.

«Il m’a permis d’aller développer l’instinct du tueur, le désir de vouloir gagner. Quand je l’écoutais me raconter ses anecdotes de quand il était arrivé au Colorado et qu’il avait gagné la Coupe, il me faisait réaliser que tu as beau avoir du talent, il faut que tu arrives au match avec ce désir de gagner plus que l’adversaire.

«Cette année particulièrement, il me prenait souvent dans son bureau. Il savait que j’étais son gardien numéro 1 et il me disait qu’il avait confiance et qu’il allait m’aider à aller jusqu’au bout.»