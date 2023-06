LNH et NBA: une distinction que Miami aurait voulu éviter

Les Panthers de la Floride et le Heat de Miami sont devenus mardi le cinquième duo d'organisations sportives d’une même agglomération à s’incliner en finale de la NBA et de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans une saison.

Les deux équipes ont chacune baissé pavillon en cinq parties en grande finale de leur circuits respectifs en 2023. Après l’échec du Heat aux mains des Nuggets de Denver il y a quelques jours, le marché de Miami a vu les Panthers perdre face aux Golden Knights de Vegas.

La dernière région métropolitaine à avoir vu ses équipes de la NBA et de la LNH perdre lors de l'ultime série est celle de la baie de San Francisco, en 2016. Les Cavaliers de Cleveland avaient eu le dessus sur les Warriors de Golden State dans le septième match de la finale de la NBA. Puis, les Penguins de Pittsburgh ont eu besoin de six rencontres afin de remporter la coupe Stanley face aux Sharks de San Jose.

Les Lakers de Los Angeles avaient enlevé les grands honneurs en finale de la NBA contre les 76ers de Philadelphie en 1980. Pour ce qui est des Flyers, ils avaient vu les Islanders de New York gagner à leurs dépens la première de quatre coupes Stanley consécutives la même année.

Plus loin dans le passé

Au tournant des années 1970, la ville de New York a eu le privilège de voir certaines de ses équipes favorites, soit les Rangers et les Knicks, compétitionner pour le championnat. Cependant, il n’y a pas eu de défilé dans la Grosse Pomme en 1972 malgré d’excellentes performances. Les Blueshirts ont subi un revers en six parties contre les Bruins de Boston, tandis que les Lakers ont mis cinq affrontements pour vaincre les Knicks et remporter ce qui était nommé à l'époque le trophée Walter-A.-Brown.

Plusieurs années auparavant, en 1958, les Bruins et les Celtics ont failli atteindre le sommet. Toutefois, le Canadien de Montréal a été sacré champion de la coupe Stanley pour une 10e fois de son histoire grâce à un triomphe en six duels contre les «Oursons». Pour ce qui des Celtics, ils ont échappé le titre ultime contre les Hawks de St. Louis, vainqueurs en six parties.