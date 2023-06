Pauline Marois, gagnante du prix de la laïcité Guy-Rocher

L’ancienne première ministre du Québec et députée du Parti québécois Pauline Marois a gagné mercredi le prix de la laïcité Guy-Rocher, remis par le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge.

La politicienne a reçu l’éloge lors d’une cérémonie qui est déroulée au Palais Montcalm, à Québec. Ce prix sert à souligner l'engagement d’une personne, d’un organisme ou d’un regroupement en faveur de la laïcité.

«Elle est une citoyenne et politicienne inspirante qui, à différents niveaux, a contribué à l'élaboration d'un Québec moderne et laïc», a souligné M. Roberge lors de la cérémonie.

Avec près de 30 ans d’expérience dans les fonctions parlementaires et ministérielles, en plus d’avoir été la première femme première ministre du Québec de 2012 à 2014, Mme Marois a toujours défendu la laïcité, en plus d’en faire la promotion tout au long de sa carrière.

Elle a aussi contribué à la déconfessionnalisation du système scolaire québécois et à l’avancement de l’égalité entre les femmes et les hommes.