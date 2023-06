Pour la jeunesse des Îles-de-la-Madeleine

Photo fournie par la Fondation

Les soupers-bénéfice de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation se sont tenus les 23 et 24 mai derniers sur le AML Louis Jolliet, à Québec, et sur le AML Cavalier Maxim, à Montréal, sous la présidence d’honneur de Jean-Pierre Léger, vice-président de la Fondation Famille Léger. Les deux événements ont réuni près de 850 convives et ont généré des profits de l’ordre de 200 000 $ qui permettront, d’une part, de verser des bourses d’études à des étudiants madelinots qui doivent pour la plupart quitter l’archipel afin de poursuivre leur parcours scolaire et, d’autre part, de soutenir une quinzaine de projets dans les écoles des Îles-de-la-Madeleine dans le but d’encourager la réussite et la persévérance scolaires. Depuis 25 ans maintenant, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a attribué 2143 bourses d’études à de jeunes Madelinots totalisant plus de 2,8 M$, et plus de 1,3 M$ ont été consacrés aux projets du Groupe de persévérance scolaire par la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Pierre Léger, Jocelyn Aucoin, président de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, et Yan Hamel, président-directeur général de Croisières AML, présentateur de l’événement.

Implication exceptionnelle

Photo fournie par le Cégep Limoilou

Jérôme Verret (photo), ce jeune homme de Québec et diplômé du Cégep Limoilou, se démarque par son leadership, son ingéniosité et son amour pour sa collectivité. Son implication exemplaire lui a récemment valu une reconnaissance importante qui aura un impact marquant sur son parcours personnel et professionnel. Le 25 mai, Jérôme a remporté l’une des 20 Bourses d’études TD pour le leadership communautaire remises chaque année à des étudiants canadiens impliqués dans leur collectivité. Grâce à son engagement dans son milieu, elle recevra une bourse pouvant atteindre une valeur de 70 000 $, qui servira notamment à payer ses droits de scolarité et ses frais de subsistance pendant la durée de ses études postsecondaires. Jérôme a mis sur pied, en compagnie d’une personne réfugiée de l’Ouganda, le groupe Le Québec en mouvement pour l’Afrique (QMA), avec comme devoir de donner accès à l’éducation à des jeunes du camp de réfugiés Rwamwanja. En 2023, ce sont trois jeunes femmes, âgées de 16 à 20 ans, qui recevront des bourses pour couvrir toutes les dépenses scolaires.

Café, tricot et... pizza !

Photo fournie par la Maison Smith

La Maison Smith dévoile un nouveau concept créé sur mesure pour le bâtiment emblématique de l’ancien restaurant Le Manoir, à Charlesbourg. Après avoir investi près de deux millions $ pour acquérir et revitaliser pendant plusieurs mois le bâtiment emblématique de l’ancien restaurant Le Manoir, La Maison Smith ouvre officiellement les portes de sa huitième succursale. Café, tricot et... pizza ! La vocation antérieure du bâtiment et le four à bois d’importation italienne installé en 2017 par ses anciens propriétaires ont inspiré le nouveau concept de La Maison Smith, qui compte 250 places, dont 70 en terrasse. La revitalisation du bâtiment ancestral s’est faite en collaboration avec le designer Jean Morin. Une grande salle à l’étage pouvant accueillir 40 personnes pour des événements privés est également disponible à la location.

Bourse Louis Garneau

Photo fournie par Louis Garneau Sports

Bravo à Camille Labranche, étudiante au baccalauréat en arts visuels et médiatiques (BAVM) de l’École d’art de l’Université Laval, titulaire de la bourse Louis Garneau 2023 d’une valeur de 5000 $. La boursière 2023 explore la vidéo, la sculpture et le son tout en proposant un univers joyeux, déjanté et luxuriant. Lui-même gradué au baccalauréat en arts visuels en 1983, Louis Garneau avait à l’époque gagné une bourse et en avait profité pour acheter sa première machine à coudre afin de démarrer son entreprise en vêtements cyclistes. La bourse Louis Garneau, instituée en 1993, est attribuée à un étudiant ou à une étudiante du BAVM s’étant démarqué par l’excellence de son travail. Sur la photo, Camille et Louis Garneau.

Anniversaires

Photo fournie par TVA Sports

Éric Desjardins (photo), défenseur de la LNH (1988-2006) avec les Canadiens de 1988 à 1995, 53 ans... Steve Bégin, ex-attaquant de la LNH, 43 ans... Steffi Graf, ex-joueuse de tennis professionnelle, 53 ans... Isabel Richer, comédienne et actrice, 56 ans... Boy George, chanteur, musicien et disc-jockey britannique, 61 ans... Eric Heiden, ex-patineur de vitesse américain, 64 ans... Donald Trump, 45e président des É.-U., homme d’affaires et promoteur immobilier américain, 76 ans.

Disparus

Photo fournie par NHL.com

Le 14 juin 2022 : James « Bearcat » Murray (photo), 89 ans, entraîneur des Flames (LNH) depuis leur arrivée à Calgary en 1980 jusqu’à sa retraite en 1996 et intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2009... 2021 : Lisa Banes, 65 ans, actrice américaine connue notamment pour son rôle dans le film Gone Girl... 2017 : Don Matthews, 77 ans, ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal et de la LCF... 2017 : Keith Robinson, 61 ans, le « parrain » de l’Intellivision... 2016 : Gilles Lamontagne, 97 ans, maire de Québec de 1965 à 1977... 2016 : Robert Després, 91 ans, président du conseil des fiduciaires du Fonds de placement immobilier Cominar... 2014 : Gaston Drapeau, 71 ans, ex-entraîneur de plusieurs équipes de la LHJMQ... 2014 : Charles Gaudreau, 57 ans, représentant dans l’industrie du golf (Adams, Sunice, Ashworth, Cobra, Puma)... 2012 : Ralph Hollet, 59 ans, boxeur canadien... 2011 : Line Michaud, 51 ans, sœur de l’animateur Josélito Michaud... 2009 : William McIntyre, 91 ans, magistrat canadien d’origine québécoise... 2007 : Kurt Waldheim, 88 ans, ancien secrétaire général des Nations unies... 1994 : Denys Dionne, 63 ans, juge de la Cour du Québec.