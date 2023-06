Québec, ville gourmande: le meilleur fish and chips en ville

Il a déjà cuisiné pour la reine, officié dans un prestigieux club de golf anglais, travaillé au Michelangelo et géré une équipe pour le traiteur George V. Le chef Phil Hammond est maintenant aux commandes de son propre resto, qui offre les meilleurs fish and chips en ville.

C’est tout un parcours qu’a connu le Britannique, arrivé ici il y a près de 18 ans avec sa copine de l’époque, une Québécoise rencontrée en Angleterre.

Le sympathique gaillard a commencé à travailler dans un pub près de chez lui à 15 ans et est rapidement tombé dans la marmite.

«J’ai toujours été intéressée par la cuisine», me raconte-t-il avec un accent typiquement anglais.

Photo Stevens LeBlanc

Au grand dam de ses parents qui le voyaient poursuivre des études universitaires, le natif du Hertfordshire, au nord de Londres, choisit plutôt de se consacrer à la cuisine.

Confiant, le jeune réussit à se faire embaucher dans un club de golf privé huppé. Il se démarque et devient chef privé pour le propriétaire du Brocket Hall, qui possède de nombreux autres domaines sur la planète.

«C’est là que j’ai tout appris en cuisine», me raconte-t-il autour d’une tasse de thé dans son restaurant, le Phil’s fish and chips.

Cela l’a amené, en 2003, à préparer un repas pour la défunte reine d’Angleterre lors de l’ouverture d’un collège anglais. Une lettre confirmant ce fait d’armes trône d’ailleurs près de la caisse.

Ouvrir en pleine pandémie

En arrivant au Québec, Phil se déniche un emploi dans les cuisines du Michelangelo, avant de joindre le traiteur George V, au Château Laurier. Il y reste pendant 14 ans, jusqu’à ce que la pandémie frappe.

Ce travailleur infatigable est alors forcé de s’offrir une pause qui va lui permettre de concrétiser son rêve d’ouvrir un restaurant.

Inspiré par la popularité de son fish and chips lorsqu’il a tenté l’aventure du camion de rue à Québec, il opte pour ce classique de la cuisine anglaise.

Dans son échoppe, tout est authentique. Le poisson est servi emballé dans du papier avec les accompagnements classiques : les patates en quartiers frites (chips) et les pois écrasés (mushy peas).

Photo Stevens LeBlanc

«C’est comme ça qu’on le mange en Angleterre», lance-t-il.

Le chef propose trois poissons différents : l’aiglefin (le plus classique), la morue (le plus tendre et qui se défait en gros morceaux), et le merlu (son préféré).

«Le poisson est panné à la commande, il n’est pas préparé à l’avance. Ça fait une grosse différence», souligne Phil.

Et que c’est bon! J’ai eu l’impression de faire un voyage dans le temps en Angleterre lorsque j’ai goûté à ce plat pour la première fois en 1997. Si vous aimez le fish and chips, c’est LA place à Québec pour en manger. À essayer avec le vinaigre de malt et la sauce tartare.

Une barre mars frite svp!

Le bouche-à-oreille a fait son œuvre et le restaurant s’est rapidement bâti une clientèle fidèle de Québécois et d’expatriés.

Je vous conseille de manger sur place. Cela vous permettra, non seulement d’avoir un poisson plus croustillant, mais aussi de faire connaissance avec l’affable propriétaire.

Lors de ma visite, la télé diffusait un match de cricket et Phil s’évertuait à expliquer les règlements de ce sport à des habitués.

Le menu propose aussi d’autres spécialités anglaises, comme les croquettes de poisson et les scotch eggs (œuf entouré de chair de saucisse, pané et frit).

Des salades repas sont aussi offertes depuis peu pour ceux qui préfèrent éviter la friture.

Si vous avez la dent sucrée, ne partez pas sans essayer la barre mars frite, le sticky toffee pudding ou les scones maison. Il est rare d’en trouver d’aussi bons à Québec.

Phil’s Fish and Chips

2900, chemin Saint-Louis.

Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir