Se sentir (encore plus) cocu au hockey à Vegas

C’est vraiment dans mes dents de chialeux de Québec.

Je me suis moqué du hockey à Vegas dans les derniers mois. Je me suis pas mal gâté.

J’y étais en février et j’ai écrit comment c’était n’importe quoi le chevalier avec son épée en plastique avant les matchs et les meneuses de claque qui exposent leur poitrine dans la baie vitrée pour ensorceler l’équipe adverse. Et j’expliquais comment je me sentais cocu comme amateur de hockey de Québec.

Il y a deux semaines, j’exposais une vidéo filmée au bar au pied de l’aréna des Golden Knights, au moment où l’équipe s’est qualifiée pour la finale. Il n’y avait pas grand monde, c’était gênant. Un party avait été organisé ce même soir à la piscine d’un hôtel et là aussi, c’était plutôt un show de bikinis et de mixologie. Le hockey avait l’air secondaire pour la plupart des jeunes fêtards.

Et je n’ai pas trop compris pourquoi, mais j’en ai choqué, du monde. J’avais sous-estimé comment certaines personnes ont à cœur le hockey à Vegas. Je suis désolé.

Pourtant, je ne comprends pas trop comment quelqu’un peut se sentir insulté par mes moqueries sur Vegas. Je n’ai aucun argument de mon côté. Zéro.

Il y avait une foule monstre de fans devant l’aréna mardi soir. Dans mes dents.

L’équipe a gagné la coupe Stanley avec une foule en délire. Dans mes dents.

Photo Getty Images via AFP

Six longues années d’attente...

Mais je regardais tout ça mardi soir et ça faisait mal.

Avez-vous vu la pancarte d’un fan dans les estrades? Il y était écrit en anglais: «nous avons attendu 6 ans pour ça».

J’étais crampé. Je me suis dit: «pardonnez-les, car ils ne comprennent pas».

Hey, six longues années. C’est gênant pas à peu près pour le Canadien ou les Leafs.

La dernière fois que Toronto a gagné la Coupe, Elvis Presley n’avait même pas commencé à chanter à Vegas. La Strip ressemblait à un terrain vague avec quelques hôtels.

Photo d'archives, WENN.com

Et évidemment, pour Québec, c’est chien. Notre flamme est partie et non seulement elle s’en porte très bien, mais elle vient de soulever la coupe. On est encore plus cocu.

Je me disais qu’une bonne partie de la foule à Vegas ne peut sûrement pas expliquer ce qu’est un hors-jeu. Que certains n’ont même pas remarqué que Matthew Tkachuk n’était pas en uniforme mardi ou qui est Matthew Tkachuk.

Je boude, au fond

Comme un vieux chialeux qui n’a pas d’argument et qui boude, je me disais: «Ce n’est pas juste! Pourquoi ça tombe sur eux! Ils ne méritent pas ça, eux.»

Mais au fond, c’est tellement condescendant et jaloux, penser comme ça. Les gens à Vegas ont adopté leur équipe. Ils ont appris à adorer un sport qu’ils ne connaissaient pas beaucoup. Ils paient cher pour donner de la vie et de l’amour à ce club. On n’est pas meilleur parce que l’on connaît mieux notre hockey ou parce que Cole Caufield pourrait être élu premier ministre du Québec.

Je savais déjà tout ça. J’ai juste un peu de misère à l’accepter.

Au moins, il y a Jonathan Marchessault, un des sportifs les plus inspirants de la planète, qui nous permet de croire que tout est possible dans la vie et qu’il ne faut pas abandonner nos rêves.