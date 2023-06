Si Trump est élu, il pourrait se pardonner...: c'est le début d'une période dangereuse aux États-Unis

Trump pensait qu’on n’oserait pas porter des accusations contre un candidat à la présidence. C’est pourquoi il a annoncé sa candidature si rapidement. Il s’est trompé. Et, s’il était élu, il pourrait se pardonner.

« Tout le monde est égal devant la loi aux États-Unis. » La phrase a constamment été répétée par procureurs et commentateurs politiques depuis l’inculpation de Trump. Pourtant, dans ce cas-ci, ce n’est pas vrai.

Imaginez si au lieu de Trump, c’était un chef mafieux qui était inculpé. On s’opposerait à sa remise en liberté en attendant son procès parce qu’il serait considéré comme un danger public. Surtout si, comme Trump, il avait à maintes reprises encouragé les membres de son organisation à s’opposer par la force à son incarcération.

Les autorités auraient aussi vite fait d’arrêter ses complices qui ont lancé des appels aux armes pour le défendre. Le ministère de la Justice a décidé de ne rien faire. Le pays risque d’en payer un terrible prix.

La passionaria trumpéteuse Kari Lake, qui a perdu l’élection au poste de gouverneur de l’Arizona, a mis en garde les autorités dans un discours en Géorgie : « Si vous voulez vous en prendre au président Trump, vous allez devoir passer par moi, et vous allez devoir passer par 75 millions d’Américains comme moi. Et je vais vous dire que la plupart d’entre nous sont des membres titulaires d’une carte de la N.R.A. » C’est l’association qui regroupe les malades des armes à feu. Sa menace a été acclamée par la foule, où des hommes portaient des casquettes affichant « God, Guns and Trump ».

Une période de tous les dangers

Sa comparution à Miami hier marque le début d’une période dangereuse et turbulente de l’histoire des États-Unis. La situation politique me fait penser à celle qui a précédé la guerre de Sécession dans les années 1850. Ou à celle de l’Allemagne en 1933 lors des dernières élections libres qui ont confirmé Hitler au pouvoir.

Loin de lui nuire, tout indique que son inculpation va l’aider à obtenir la nomination républicaine à la présidence qu’il a de sérieuses chances de remporter. L’homme, qui est une menace « claire et immédiate » pour la démocratie américaine, devance son plus proche rival républicain par environ 32 points.

Trump dit qu’il a engagé la « bataille finale » avec des forces corrompues qui détruisent le pays. Certains de ses partisans — dont un membre du Congrès — décrivent l’acte d’accusation comme un acte de guerre nécessitant des représailles.

La violence ne fait que commencer

Les menaces de violence — et peut-être la violence elle-même — vont s’accentuer à mesure que le procès va se dérouler et que les élections de 2024 approcheront.

Rappelez-vous. Déjà, quelques jours après la perquisition de Mar-a-Lago, un idiot pro-Trump armé d’un fusil d’assaut a été tué par la police alors qu’il tentait de s’en prendre à un bureau du FBI près de Cincinnati.

Trump et ses conseillers ont décidé d’exploiter au maximum le fait que sa base républicaine à faible QI, peu éduquée et crédule, le soutient quoi qu’il arrive. Elle rejette comme des duperies et fausses nouvelles les preuves accablantes accumulées contre lui.

Elles n’ont pas eu plus d’impact sur ses fidèles que tous les autres scandales et crimes dans lesquels il a été impliqué tout au long de sa vie.

Dans une interview, Trump a déclaré qu’il resterait dans la course présidentielle même s’il devait être condamné : « Je ne partirai jamais. »