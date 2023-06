Legault freine sa chute: Le PQ s'impose comme vrai rival de la CAQ

Si la CAQ a stabilisé la baisse de ses appuis en dépit de plusieurs promesses rompues, le Parti québécois consolide son statut de solution auprès des électeurs. Pendant ce temps, les libéraux sombrent dans l’indifférence.

Avec 37% des intentions de vote, les troupes de François Legault sauvent les meubles, malgré un début de mandat difficile, révèle un sondage Léger réalisé pour le compte du Journal.

Pour l’heure, l’abandon du 3e lien autoroutier, le recul sur les maternelles 4 ans, les seuils d’immigration et le feu vert à des imposantes hausses de salaire aux députés n’ont pas plombé l’avance des caquistes.

Mais Paul St-Pierre Plamondon raffermit sa position de numéro deux, une mise en garde pour la CAQ. Surtout avec l’engouement des gens de la région de Québec pour le PQ, qui ne semble pas s’essouffler.

«C’est un avertissement qu’il y a une alternative qui est en train de poindre, que leurs vedettes sont moins populaires qu’elles ne l’étaient, analyse le sondeur, Jean-Marc Léger. Tu ne peux pas prendre pour acquis l’appui de l’électorat, surtout quand tu as 37% des intentions de vote, que tu as donc 63% des Québécois qui ne votent pas pour toi».

La bataille de Québec

Les péquistes apparaissent «tranquillement comme la solution nationale», les autres formations politiques ne réussissant à percer que dans certaines régions. «Québec solidaire, c’est Montréal ou dans certains milieux urbains, le PLQ, c’est l’ouest de Montréal et le Parti conservateur, c’est dans la région de Québec», souligne le président de la firme Léger.

Et la Capitale nationale est le théâtre d’un vrai combat politique, bataillé par quatre partis. Seuls les libéraux sont pratiquement exclus de cet affrontement. L’équipe de PSPP est en tête, talonnée par les caquistes, suivie des solidaires de Gabriel Nadeau-Dubois. Les conservateurs d’Éric Duhaime sont désormais au 4e rang dans la région métropolitaine de Québec.

Les rouges confus

Sans chef, les rouges continuent de dégringoler dans les intentions de vote, ne récoltant qu’un mince 13% d’appuis (4% chez les francophones). «Le PLQ tombe tranquillement dans l’indifférence totale», constate Jean-Marc Léger.

Même les électeurs libéraux sont confus. Pas moins de 55% d’entre eux ne peuvent répondre quand vient le temps de juger quelle personnalité ferait le meilleur chef du parti. C'est 68% dans l'ensemble de la population.

La députée Marwah Rizqy suscite le plus d’intérêt chez les citoyens, mais pas chez les sympathisants libéraux. C’est le chef intérimaire Marc Tanguay qui domine au PLQ.

«Les électeurs libéraux sont orphelins actuellement. Avec le taux de popularité qu’ils ont à 13% et avec ces résultats-là, ils ont intérêt à lancer leur course à la chefferie rapidement, avant qu’ils ne désintéressent complètement la population», signale le sondeur.

QS séduit seulement les jeunes

Stable dans les intentions de vote, QS récolte la majorité de ses appuis chez les jeunes de 18 à 34 ans, des citoyens qui votent peu. Gabriel Nadeau-Dubois obtient d’ailleurs un score famélique chez les gens de 55 ans et plus.

«Leur force, ce sont les jeunes, leur faiblesse, c’est uniquement les jeunes! Ils ne réussissent pas à sortir des grandes villes, ni de la clientèle au-delà de 35 ans», insiste M. Léger.

Méthodologie

Le sondage Web a été réalisé auprès de 1042 Québécois âgés de 18 ans et plus du 9 au 12 juin 2023. La marge d'erreur maximale est de plus ou moins 3,03%