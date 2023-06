Thierry Lhermitte en tournage en Estrie

L’acteur français Thierry Lhermitte, connu pour ses rôles dans les comédies Le dîner de cons et Les bronzés, est de passage en Estrie ces jours-ci pour tourner dans un film muet québécois qui mettra aussi en vedette Michel Courtemanche, Mitsou et Gaston Lepage.

Produite et réalisée par Sylvain Viau, de la boîte Iceworks Pictures, cette comédie– intitulée provisoirement WEDA – relatera une journée dans la vie d’un personnage écologiste nommé Walter.

En développement depuis près de dix ans, le long métrage sera tourné sur une période de 30 jours, principalement dans des stations de train et des terrains de golf des Cantons-de-l’Est. Les acteurs américains Zibby Allen (Virgin River) et Rick Hoffman (Suits) font aussi partie de la distribution.

Photo Laurence Grandbois Bernard

Le personnage de Walter, qui sera au cœur du film, existe depuis plus de 25 ans. Il a d’abord été créé en 1997 pour une campagne de protection de l’environnement en collaboration avec la Ville de Montréal avant d’inspirer la série d’émissions animées Walter, produite par Sylvain Viau, et un long métrage intitulé Le Noël de Walter et Tandoori et sorti en 2011.