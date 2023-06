Tom Holland revient sur son choix de prendre une année sabbatique

Tom Holland a précisé qu'il en était à huit mois de son année sabbatique.

L'acteur de Spider-Man est récemment apparu dans Live with Kelly and Mark où il a abordé sa pause prolongée. Il a affirmé qu'il n'avait pas décidé de faire de pause en raison des critiques négatives de sa récente série dramatique, The Crowded Room.

« C'est tellement drôle, a déclaré l'acteur de 27 ans aux animateurs. Donc, l'histoire dans la presse était que j'ai pris cette année à cause des critiques. Mais j'en suis à huit mois dans mon année de congé. Je me détends chez moi à Londres, je vais aux Grands Prix, je joue au golf... »

L'acteur d'Uncharted a ensuite remercié ses fans qui ont soutenu la mini-série. « Je voudrais remercier chaleureusement mes fans et les personnes qui ont vu la série, car nous sommes à 94% sur Rotten Tomatoes, a-t-il déclaré. Je me sens tellement reconnaissant d'avoir une merveilleuse communauté de personnes qui me soutiennent et sont là pour moi, donc je suis honoré et j'ai vraiment hâte que le reste de la série sorte. »

La série, qui est diffusée depuis le 9 juin sur Apple TV+, affiche actuellement un score critique de 31% contre un score du public de 91%. Tom Holland avait annoncé sa pause lors d'une récente interview avec Extra. « Je vais prendre un an de congé, et c'est le résultat de la difficulté de cette série. Je suis ravi de voir comment ça se passe. J'ai l'impression que notre travail acharné n'a pas été vain », a-t-il fait savoir précédemment.

Dans la série, Tom Holland incarne Danny Sullivan, qui est arrêté pour un crime choquant, et joue aux côtés d'Amanda Seyfried, Emmy Rossum et Sasha Lane.