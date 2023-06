Trudeau pourrait être tenté de nommer un juge anti-loi 21 à la Cour suprême: le fera-t-il?

L’affaire n’est pas anodine. Un juge de la Cour suprême, accusé d’inconduite pour une altercation en Arizona, prend subitement sa retraite avant le début formel des démarches du comité disciplinaire du Conseil de la magistrature à son endroit.

Cette histoire dépasse largement le débat autour du manque de transparence entourant l’examen des plaintes à l’égard des juges au pays. C’est tout l’équilibre du plus haut tribunal du pays qui pèse dans la balance.

Avec le départ du juge Russell Brown de l’Alberta, le Québec vient de perdre son ami à la Cour suprême.

Justin Trudeau en profitera-t-il pour nommer un juge anti-loi 21 ?

Dissident

Le juge Russell Brown n’était pas un activiste judiciaire. Pas pour lui le « gouvernement des juges » et l’élargissement systématique des interprétations de la Constitution et de la Charte des droits et libertés.

Il était aussi un ardent défendeur des provinces. La taxe carbone, avait-il écrit dans sa dissidence, « ne trouve appui dans aucune source de compétence fédérale ».

« Aucun droit n’est absolu, incluant les droits garantis par la Charte », avait-il tranché dans une autre dissidence, sur le droit de vote des expatriés, cette fois-ci.

Avec un juge plus libéral autour de la table, Mike Ward aurait probablement perdu son recours contre la Commission des droits de la personne et Jérémy Gabriel.

La liberté d’expression en aurait été à jamais atteinte.

Le juge Russell Brown osait résister à l’orthodoxie des élites canadiennes.

Dans son esprit, « l’intérêt national » ne devait pas servir de prétexte pour piétiner le texte et l’esprit de la Constitution.

À la veille d’un inévitable recours devant la Cour suprême autour de la loi 21, c’est majeur.

Tentation ?

Le débat est donc bien lancé. Justin Trudeau devra choisir un juge de l’Ouest du pays. Un juriste « qualifié et qui incarne la diversité », a expliqué le ministre de la Justice, David Lametti.

Voilà pour les cases à cocher dans la mosaïque canadienne. Mais c’est la philosophie juridique du prochain juge qui sera déterminante pour l’avenir du pays.

Le plus inusité, c’est que dans sa croisade larvée contre la loi 21, il n’est même pas nécessaire de nommer un opposant affirmé, comme le juge Mahmud Jamal.

Il s’agirait de choisir un partisan de la théorie selon laquelle l’interprétation de la Charte doit évoluer au gré des valeurs de la société.

Car le gouvernement Trudeau a habilement choisi son cheval de bataille dans le dossier de la laïcité.

Légalement, il n’est pas tant contre le droit du Québec de légiférer sur le port du voile dans les écoles, mais contre l’usage « abusif » de la clause dérogatoire.

Acceptable pendant des décennies, la clause dérogatoire serait ainsi devenue dangereuse.

L’usage outrancier qu’en a fait Doug Ford dans un litige contre les syndicats d’enseignants en Ontario en fait foi.

Voilà le prétexte pour s’attaquer à la primauté des élus sur les tribunaux.

Par sa prochaine nomination, Justin Trudeau aura le pouvoir d’affaiblir l’autonomie des provinces et réécrire unilatéralement la Constitution du Canada.

S’il cède à la tentation de ses biais idéologiques, il pourrait sceller les débuts de l’américanisation de la Cour suprême.