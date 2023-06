Un quinquagénaire perd la vie après avoir consommé des huîtres crues contaminées

Un homme de 54 ans a perdu la vie jeudi dernier après avoir gobé des huîtres crues contaminées par une bactérie achetées dans un stand de fruits de mer dans l'État américain du Missouri.

«[La bactérie] Vibrio vulnificus peut être trouvée dans les eaux côtières chaudes, généralement pendant les mois d'été. Les gens tombent généralement malades en consommant des huîtres crues ou insuffisamment cuites et d'autres coquillages», a indiqué le comté de Saint-Louis par communiqué vendredi.

Invitant les citoyens à faire preuve de prudence en consommant des fruits de mer, le comté a confirmé le décès d’un homme de 54 ans jeudi, qui avait consommé les huîtres crues du Fruit Stand & Seafood la semaine précédente.

À l’heure actuelle, les autorités tenteraient de déterminer la provenance des fruits de mer contaminés, et avertissent les citoyens de ne pas consommer d’huîtres achetées depuis le stand.

La bactérie, qui ne causerait aucun changement au goût, à l’odeur et à l’apparence de l’huître, engendrerait plus de 80 000 infections et une centaine de décès chaque année, selon les données du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), rapportées par «The Independent» mardi.

L’an dernier, deux personnes seraient notamment décédées de la bactérie après avoir consommé des huîtres crues en Floride.

Et en raison des changements climatiques et de l’eau qui se réchauffe, elle devrait devenir plus prévalente dans les alentours de New York, selon une étude scientifique publiée dans la revue «Nature» cette année.