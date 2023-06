Un seul podium en 2023 : qu’est ce qui ne va pas chez Ferrari en Formule 1?

Ferrari souhaite faire oublier un début de saison décevant ce week-end à Montréal et tentera surtout de racheter son parcours brouillon au récent Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Charles Leclerc a assuré le seul podium de la Scuderia de la saison 2023 quand il s’est classé troisième dans les rues de Bakou en avril dernier.

À Barcelone, le Monégasque n’a pas franchi la première ronde (Q1) des qualifications pour la première fois depuis le Grand Prix de Monaco en 2019 et il n’a rallié l’arrivée qu’au 11e rang, après s’être élancé en queue de peloton.

Son coéquipier Carlos Sainz, lui, n’a pu confirmer une prometteuse deuxième place sur la grille de départ, devant son public par surcroît, et il a dû se contenter de la cinquième position en baisser de rideau.

À pareille date l’an dernier, tous les espoirs étaient permis pour Leclerc qui, après les sept premières étapes, occupait le deuxième rang au classement cumulatif, ne concédant que neuf points (125 à 116) au meneur Max Verstappen.

Par la suite, le pilote néerlandais n'a plus été vraiment menacé dans sa quête d’un deuxième titre consécutif.

Performante... le samedi

Comme en 2022, la voiture est compétitive sur un tour lors des qualifications du samedi, mais tout s’écroule le lendemain.

Les statistiques sont d’ailleurs éloquentes à cet égard. Leclerc et Sainz ont tous deux accédé à la dernière ronde des qualifications (Q3) à six reprises en sept Grands Prix cette année. Aucun autre duo de pilotes n’a fait de même en 2023.

Mais au final, Sainz et Leclerc n’occupent que les sixième et septième positions au tableau cumulatif avec de maigres récoltes de 58 et 42 points respectivement. Au classement des constructeurs, l’écurie Ferrari n’est que quatrième avec 100 points, devancée par Red Bull (287), Mercedes (152) et Aston Martin (134).

« Une voiture capricieuse »

Après ses déboires à Barcelone, Leclerc a reconnu les faiblesses de son bolide et il s’interroge toujours pourquoi il est incapable de performer en course.

« Je ne comprends pas ce que nous faisons de mal, mais il est clair que quelque chose ne fonctionne pas », s’est-il exprimé sur les ondes du réseau français Canal +.

« J’ai utilisé un premier train de pneus durs en début de course, puis un deuxième train de ce même composé pour effectuer mon dernier relais. Il s’agit du même pneu, mais la monoplace ne se comporte pas de la même façon. Notre voiture est capricieuse et nous devons comprendre ce qui ne va pas », a-t-il enchaîné.

Avec une seule... jambe

Selon Damon Hill, le manque de régularité des deux porte-couleurs de la Scuderia n’aide pas la situation.

« Qu’est-ce qu’on peut dire de Ferrari ? Quand l’un est bon, l’autre ne l’est pas. C’est comme s’ils couraient avec une seule jambe tout le temps », a affirmé le champion du monde 1996 sur les ondes du réseau britannique Sky Sports dont il est analyste.

Nommé à la tête de la Scuderia pendant la saison morte, Frédéric Vasseur prétend que les récentes évolutions apportées à la voiture, notamment à Barcelone, sont un pas dans la bonne direction.

« Nous arrivons à Montréal avec d’autres améliorations qui devraient augmenter notre rythme en course. Néanmoins, il faut rester prudent dans nos attentes », a dit le directeur.

Les deux monoplaces de l’écurie Ferrari s’étaient bien comportées l’an dernier au Circuit Gilles-Villeneuve quand Sainz a terminé deuxième, à moins d’une seconde du vainqueur Max Verstappen. Parti sur la dernière rangée au départ, Leclerc, lui, avait effectué une brillante remontée pour terminer au cinquième rang.

« Ferrari est très populaire au Canada et on peut compter sur des amateurs [tifosi] très fidèles. Nous espérons combler leurs attentes en fin de semaine », a conclu Vasseur.

Ferrari compte 11 victoires au circuit Gilles-Villeneuve dont celle de Gilles Villeneuve en 1978 lors de l’inauguration du circuit qui porte son nom. La dernière a été acquise par Sebastien Vettel il y a cinq ans.

Rentrée réussie au Mans

Pour revenir à Leclerc, il a assisté aux 24 Heures du Mans la semaine dernière et il a été un témoin privilégié de la victoire historique de Ferrari qui a renoué avec la plus célèbre des courses d’endurance après 50 ans d’absence.

« C’est certain que je souhaiterais un jour participer à cette épreuve. Quand ? Je ne le sais pas », a-t-il répondu sur le site Eurosport.

Pour rappel, la victoire de Ferrari, à l’occasion de la course centenaire des 24 Heures du Mans, a mis un terme à cinq ans d’hégémonie du constructeur japonais Toyota.

Les victoires de Ferrari au Circuit Gilles-Villeneuve

Année/Pilote

1978 Gilles Villeneuve

1983 René Arnoux

1985 Michele Alboreto

1995 Jean Alesi

1997 Michael Schumacher

1998 Michael Schumacher

2000 Michael Schumacher

2002 Michael Schumacher

2003 Michael Schumacher

2004 Michael Schumacher

2018 Sebastian Vettel