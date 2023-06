Une jeune fille de 15 ans recherchée à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de Karina Poddubnaia, âgée de 15 ans. Elle aurait quitté le domicile familial dans la journée du 13 juin, mais elle n’est jamais revenue chez elle par la suite.

Elle pourrait se trouver sur les territoires de Montréal, de Laval ou de la Rive-Nord.

Karina a le teint pâle et s’exprime bien en français. Elle mesure 1m60 et pèse 59,1 kg. Elle a les cheveux roux, les yeux bleus et des piercings aux deux narines.

La jeune fille a une condition médicale l’obligeant à prendre des médicaments qu’elle n’a pas en sa possession.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Karina Poddubnaia peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-230613-098.