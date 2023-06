GROS-LOUIS, Lola



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juin 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Lola Gros-Louis, conjointe de monsieur Yves Sioui, fille de feu dame Rachel Gros-Louis (née Rhéaume) et de feu monsieur Valère Gros-Louis. Elle demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Wendake. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants : Dany Bond et Patrick Bond (Sonia Picard); ses petits-enfants : Abygail, Laurie, Nathaniel, Anthony (Annabelle Breton) et Michael (Karyan Gagné); la fille de son conjoint : Charlie Sioui; ses frères et belles-sœurs : feu Ghislain (Lise Boissonneault) et Richard (Suzanne Lainé), ainsi que sa filleule Isabelle Gros-Louis et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. S.V.P. ne pas envoyer de fleurs mais vous pouvez remettre un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca