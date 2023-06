PAQUET, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 avril 2023 à l'âge de 99 ans et 10 mois s'est éteinte doucement dans son sommeil, dame Thérèse Paquet, épouse de feu monsieur Michel Rochette. Elle était la fille de feu dame Odélie Couture et de feu monsieur Oscar Paquet. Elle demeurait à la résidence Quartier Sud à Lévis (secteur Saint-Romuald).Pendant son hospitalisation, notre mère a reçu tout l'amour, les soins et le réconfort de sa famille. Maman, tu as toujours été une mère aimante et très attentionnée pour nous tous. Une mère, une amie, une complice de nos vies. Maman, grand-maman Thérèse repose en paix.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Yves Parent), Marie (Denis Bédard), Hélène (Martin Héroux), Bernard (Marie-Josée Parent); ses petits-enfants : Julie (Daniel Maurice), Elizabeth (Léon Gosselin), Hugues (Marise Gagné-Tremblay), Alexandre (Alexandra Grenier), Frédérik (Samuel Roberge), Philip, Jeremi (Amanda Kirouac), Xavier; ses arrière-petits-enfants : Annabelle, Océane, Félix, Florence, Grégoire, Emma et Zoey à venir. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, son frère : Alberte, Bernard, Pauline et ses belles-sœurs Hélène Labrie de la famille Paquet et Cécile Bilodeau de la famille Rochette. Elle est allée rejoindre sa très chère mère, son époux Michel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Un gros merci au personnel de la résidence Quartier Sud, au personnel infirmier du CLSC de Saint-Romuald, en particulier Sophie et à celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis disponible au complexe ou en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/. La famille recevra les condoléances au complexele samedi 17 juin 2023 de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière Mont-Marie (secteur St-Romuald). Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en différée, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com à compter du lundi 19 juin en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".