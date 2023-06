THIBAULT, Roger



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Roger Thibault, survenu au CHUL de Québec, le 29 mai 2023, à l'âge de 94 ans et 8 mois. Il était l'époux de dame Jeanne D'Arc Lévesque. Autrefois de Saint-Octave-de-Métis, il demeurait à Québec.La famille vous accueilleradès 13h pour recevoir les condoléances enet de là pour la disposition des cendres au mausolée du Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec (Qc) G2G 0G9. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeanne D'Arc Lévesque; ses soeurs : Bibianne (feu Philippe Lantagne) et Réjeanne (Ghislain Gravel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents Joseph Florian Thibault et Lumina Roy, ainsi que son frère Claude-René Thibault, C.P.A. La famille tient à remercier les docteurs et le personnel soignant du CHUL de Québec pour tous les bons soins prodigués. Elle remercie aussi spécialement madame Claude Lantagne pour avoir été son aidante naturelle pendant quelques années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site internet : www.fondation-iucpq.org