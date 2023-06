BERTRAND, André



À l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 27 mai dernier est décédé à l'âge de 72 ans monsieur André Bertrand époux de feu Nicole Cantin. Il était le fils de feu Edouard Bertrand et de feu Graziella Hamel. Il laisse dans le deuil Steve (Marie-Claude Robitaille) et Annie (Billy Deschênes Gravel); ses petits-enfants : Rosalie, Alicia, Gabrielle, Camilia et Evan. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs : Monique (Paul Guy), Nicole (Jean-Marc), Gisèle (Jocelyn), Réjean (Johanne), Jocelyne (Jean), Christiane (Marc) et feu Luc; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Richard (Monique), Ginette (feu Richard), Mario (Ginette), Florent (Andrée), Anne (Gaétan), Denis (Josée) et Céline, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, celui de l'équipe soignante des soins palliatifs de l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Un sincère remerciement l'équipe de la Résidence Jolicoeur pour l'attention portée à M. Bertrand durant les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une sensibilisation au don d'organes.