TANGUAY, Michel (Ungawa)



À son domicile, le 2 juin 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel (Ungawa) Tanguay, fils de feu Jeannine Jeffrey et de feu capitaine Charles-Henri Tanguay. Il demeurait à Lévis, secteur Bienville. Il était membre des Chevaliers de Colomb, 3e degré, conseil 10650 Lauzon QC et retraité de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Pierre (feu Denise Ross), Ginette (André Larose), Jocelyne (Pierre Létourneau) et Carole (Gilles Dion); tous ses amis du Lac des Plaines; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de L'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de LévisLa famille vous accueillera auà compter de 11h.