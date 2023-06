LACASSE, Simone Racine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, dame Simone Racine. Elle nous a quittés paisiblement, entourée de sa famille, au CHSLD de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 30 mai 2023 à l'âge de 96 ans et 5 mois. Épouse en 1ères noces de feu monsieur Lorenzo Lacasse et en secondes noces de feu monsieur Albert Rhéaume, elle était la fille de feu monsieur Joseph Racine et de feu dame Marie-Anna Picard. Elle demeurait à Château-Richer. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissanceLes cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres : Normande (Jacques Blouin), Lorraine (Raynald Plante) et Francine (Pierre Letarte) ; ses petits-enfants : Lyne Blouin (Martin Girard), Éric Blouin (Sonia Lachance), Amélie Letarte (Jean-François Racine), Simon-Pierre Letarte (Vanessa Mirteti) et Martin Letarte ; ses arrière-petits-enfants : Marc-Antoine et Charles-Olivier Voyer, Alexis, Rémy et Marguerite Blouin, Lucas, Mischa et Kélia Racine, Sofia Letarte ; ses belles-sœurs : Louisette Nicol (feu Jean-Marc Racine), Huguette Lavoie (feu Hormidas Lacasse) et Aline Huot (feu Claude Rhéaume). Elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Racine, Lacasse et Rhéaume qui l'ont tous précédée. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, spécialement l'équipe du 2e Rive. Vous avez tous contribué, par votre dévouement et vos bons soins, à rendre sa vie paisible au cours des trois dernières années. Nous vous sommes reconnaissants pour le soutien et l'attention portée à son égard. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/