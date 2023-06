LAPOINTE, Thérèse Goulet



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère Thérèse Goulet Lapointe, survenu au CHSLD de Lévis, le 6 juin 2023, à l'âge de 95 ans et 9 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Camille Lapointe et la fille de feu dame Léa Lambert et de feu monsieur Édouard Goulet. Autrefois de St-Isidore-de-Beauce, elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9h30 à 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien aimés : Alain (Marie Vallée), Monique (Pierre Bouchard), Anne (feu André Guillemette, Gilles Gagné) et Odette (Paul-Eugène Boutin); ses petits-enfants : Émilie Guillemette (Mathieu Brisebois), Valérie Bouchard (Pierre Nadeau), Andrée-Anne Bouchard (Daniel Dupont), Geneviève Boutin (Pascal Martineau), Marie-Pier Boutin (Patrick Plante) , Gabriel Boutin (Francisca Breton) et Claudia Boutin (Pier Luc Lecours) ; ses arrière-petits-enfants : Juliette et Laurie Nadeau, Annabelle Dupont, Lily-Rose et Sarah-Ève Brisebois, Nathan et Anaïs Plante, Félix-Antoine et Alexis Boutin, Coralie Martineau et Marion Lecours. Elle était la sœur de feu Willy (feu Cécile Bibeau), feu Flore (feu Georges Bédard), feu Claire (feu Maurice Bilodeau), feu Éliane (feu Joseph Bélanger), feu Marie-Paule (feu Georges Hamann), feu Raymond (feu Jeanne D'Arc Turcotte et feu Fernande Marcoux), feu Laurier (Lucette Henley), feu Lucille (feu Robert Boulet), feu Rachel (feu Odina Plante), Laval (feu Sarah Perry) et Monseigneur Émilius Goulet, p.s.s., ses beaux-frères et belles-sœurs défunts de la famille Lapointe ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son cher époux Camille Lapointe. La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD de Lévis du 5e étage pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.