GARNEAU, Raymonde



À l'Hôpital Général de Québec, le 2 juin 2023, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée madame Raymonde Garneau, fille de feu madame Dezilda Morin et de feu monsieur Adélard Garneau. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera 30 minutes avant pour les condoléances à 13 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Jean-Marie et sa sœur Lucille, ses parents ainsi que des ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour l'accompagnement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site web : https://www.societealzheimerdequebec.com/ Des formulaires seront disponibles sur place.