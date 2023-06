BÉLANGER, Charlotte



À Québec, Jardins du Haut Saint-Laurent, le 6 juin 2023, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée madame Charlotte Bélanger, épouse de feu monsieur Gilles Huot, fille de feu madame Marguerite Fournier et de feu monsieur Donat Bélanger. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil son frère Jean (Carmen Asselin) et sa sœur Claire (Jean-Michel Babin). Elle était la sœur de feu Yvon, feu Lisette et feu Marcel. Elle laisse également dans le deuil son cousin Jean-François Plante ainsi que ses autres cousins et cousines des familles Fournier, Tessier et Bélanger. Quelques amis (es) se souviendront d'elle avec affection.La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement, Les Jardins du Haut-St-Laurent, pour les bons soins prodigués à Charlotte.