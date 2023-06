THIBAULT, Lucien



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 8 juin 2023, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédé M. Lucien Thibault, époux de Mme Thérèse Blanchet. Il était le fils de feu Jean-Baptiste Thibault et de feu Lumina Audet. Il a vécu plusieurs années à Berthier-sur-Mer, Comté de Montmagny, et les 4 dernières années à Lévis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Richard Gelly) et Denis (Lise Fortier), ses petits-enfants Annie, Mathieu (Maude Labrecque) et Simon, ses arrière-petits-enfants Mégane, Elliot et Meafay. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Fernand, feu Marie-Berthe (feu Cajetan Cadrin, feu François Chabot), feu Marguerite (feu Charles LeBrun), feu Hélène, feu Pauline (feu Donat Boisclair), feu Paul-André (feu Francine Nolette), feu Lucile, feu Adrien (Pierrette Savage) et Jacques (frère de St-Vincent de Paul) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et sa belle-famille Blanchet.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Berthier-sur-Mer. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour le dévouement et les bons soins prodigués à M. Thibault. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/, où il a séjourné à plusieurs reprises.M. Thibault a été confié pour crémation à la