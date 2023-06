FERLAND, Jean-Simon



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mai 2023, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Simon Ferland, fils de feu madame Simone Morel et de feu monsieur Gérard Ferland. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Élyse Groulx) et Jonathan Gagné; ses petits-enfants Romain et Violette Ferland-Groulx; Hélène Bédard la mère de son fils Patrick; ses sœurs : Joscelyne, Claudine (Brian Muirhead), Odette (Marcel Leclerc), Linda, Suzanne (André Chabot), Nicole (André Jean) et son demi-frère Marcel Duclos (Céline Langlois); ses beaux-parents Yolande Potvin et Claude Bourque; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : Reine (Édouard Tremblay), Lise (Robert Labrecque), Nicole (feu Jean-Eudes Fortin), Louis (Marisa Potvin), Line (Daniel Crevier) et Claudette Dufour (feu Laurier Bédard); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et particulièrement la Dre Geneviève Milot pour ses bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.