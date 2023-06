GIRARD, Yolande



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 2 juin 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée dame Yolande Girard, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Gendron, fille de feu monsieur Edmond Girard et de feu dame Rosa Rivard. Elle demeurait à Donnacona, autrefois de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesLa direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. La mise en columbarium aura lieu en toute intimité au columbarium de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Girard laisse dans le deuil ses enfants : Carole (André Laquerre), Claude (Sylvie Tessier), Christian (feu Johanne Gravel), Marie-Noëlle, feu Dino et Nadine (Sylvain Lachance); ses quatorze petits-enfants; ses dix-neuf arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jacqueline Girard (feu Emilien Girard), Denise Gendron, Robert Gendron (Monique Sauvageau) et Rollande Gendron (feu Jean-Guy Tessier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel du 10e étage et du 4e étage en soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et spécialement au docteure Annie Carrier pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sourdine https://www.sourdine.qc.ca/ Pour la cause de son arrière-petite-fille Camille.