BERNIER, François



À Motocross Deschambault, le 3 juin 2023, est décédé subitement monsieur François Bernier, conjoint de madame Brigitte Nadeau. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe Brigitte, il laisse dans le deuil ses fils : Alexandre et François-Xavier (Anne-Marie); sa belle-mère : Andrée Morel Nadeau (feu André Nadeau); sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Nadeau : Lucie (Jean-Pierre Gagnon) et François (Julie Pomerleau); ses neveux : Félix, Vincent, Olivier et Frédérick, ainsi qu'autres parents et ami(e)s. La famille tient spécialement à remercier Carl, Stéphane, Fabien ainsi que Daniel et Jacob Thibault pour leur bienveillance auprès de François. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies et cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera au complexe