BOUCHARD, Paulette



Au Pavillon de l'Hôpital St-Sacrement, le 22 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Paulette Bouchard, épouse de feu monsieur Roland Brodeur. Elle était la fille de feu madame Fabiola Tremblay et de feu monsieur Léonidas Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Sylvie Gauvin), Sylvie (Yvon Beaudoin) et Luc; ses petits-enfants : Thomas (Raphaële Bilodeau) et Vanessa (Willem Sheperd); ses arriere petits-enfants : Juliette, Emmanuelle et Sasha et la famille proche. La famille tient à remercier le personnel du Gibraltar ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-Sacrement), 10, Rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org