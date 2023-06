LABERGE, Jacqueline Cadorette



Au centre d'hébergement CHSLD Côté-Jardin, le 18 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Cadorette, épouse de feu monsieur Octave Laberge, fille de feu dame Nudila Lachance et de feu monsieur Conrad Cadorette. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium du Parc Commémoratif La Souvenance le jeudi 22 juin à 14h, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants, gendre et belles-filles : Danielle (Jacques Morin), Claude (Sandra Wagner) et Serge (Nathalie Bernier); ses petits-enfants : Maxime (Valérie Roberge), Audrey (Olivier Simard), et Simon-Pier (Alexa Bélanger); sa sœur : Yvette (feu Raymond Berthelot); ses arrière-petits-enfants : Antoine, Léonie, Lia et Louise; son filleul : Yves Berthelot (Josée Dumontier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Elle était la sœur de feu Laurette (feu Jean-Paul Grenier), feu Roger (feu Huguette Labrecque) et feu Normand. Un sincère remerciement au personnel du 5e étage du CHSLD Côté-Jardin, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.