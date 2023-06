GILBERT, Pierrette



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 6 juin 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Pierrette Gilbert, épouse de feu monsieur Gaston Bélanger, fille de feu madame Alice Trépanier et de feu monsieur Léo Gilbert. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 18 juin 2023, de 13h à 16h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Souvenance à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses fils : Martin et Richard (Manon Lapointe); ses petits-fils : Jonathan (Allyson Martel), Mathieu (Sabrina Colbert), Francis (Jade Hébert), Gabriel Bélanger et Marilyn Leclerc; sa nièce et grande amie Lucie Gosselin; sa sœur Louise (feu Pierre Albert Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Gaston Bélanger; ses frères et soeurs : Léonne (feu Lucien Gosselin), Marcel (feu Carmen Voyer), Roland (feu Madeleine Morisset), Roger (feu Cécile Breton), Claire (feu René Letarte) et Jacques (France Poiré); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeannine (feu Jean-Noël Barbeau), André (Micheline Moreau), Jacques (Huguette Dallaire) et Nicole (Denis Poulin).