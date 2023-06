LEMOINE, Pauline



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 29 mai 2023, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Pauline Lemoine, épouse de feu monsieur Yvan Gignac, fille de feu madame Simone Côté et de feu monsieur Jules Lemoine. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au Cimetière St-Charles, Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son fils Michel et sa fille Linda (Alain Lorentz); ses petits-enfants : Dave (Alexia Paquin), Debbie (Alexandre-Jonathan Bergeron), Vanessa et Audrey-Claude; ses arrière-petits-enfants: Liam et Ava; ses sœurs : Marie-Marthe (feu Louis-Jacques Hains), Angeline (feu Yves Bélanger), Marie-Berthe (Yvan Nadeau), Denise (Alphonse Haché), Émilienne (feu Daniel Drolet), Pierrette (Gaétan Richard) et Marcelle (Michel Jobin); son beau-frère Claude Gignac (feu Claudette Pépin) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amies. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lemoine et Gignac. Un merci spécial à la docteure Cynthia Beaulieu ainsi qu'au CHSLD Champlain des Montagnes pour les excellents soins prodigués.