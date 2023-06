BERNIER JEAN, Lucie



À l'Hôpital Chauveau, le 24 mai 2023 à l'âge de 82 ans est décédée madame Lucie Bernier, épouse de feu monsieur André Jean. Elle était la fille de feu dame Anne-Marie Pellerin et de feu monsieur Joseph-Pierre Bernier. Originaire de Saint-Damase de L'Islet, elle demeurait à Québec et a résidé à Sainte-Perpétue de L'Islet pendant de nombreuses années. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcellin (Sylvie Avoine) et Nadia (Marc Rouleau); ses petits-enfants : Karianne, Benjamin (Gabrielle Desjardins), Jérémie et Amélie (Vincent Poulin). Elle était la sœur et la belle-sœur de : Jean-Guy (Francine Dubé), Gérard (Mariette Pellerin), Antoine (feu Thérèse Fournier), Pierre, Micheline (Julien Bélanger), Elisé (Nicole Lavoie) et Marcellin (Rose-Anne Allard); de la famille Jean : feu Denis, Émilien (Angéline Gaudreau), Gilberte (feu Gérard Bélanger), feu Yvon, Bibiane (Jean-Julien Caron), feu Micheline (feu Jocelyn Lapointe), Bertrand (feu Rita Morneau), Rose-Hélène, Jeanne Mance (Normand Lemelin), Soeur Nicole, Francine (Pierre Caron), Yane (Claude Grangler), feu Fernand (Cécile Jalbert), Amable (Josée Cloutier), Dominique, Cécile (Luc Pelletier), feu Michel et Claude (Murielle Desrosiers). Elle laisse également son ami Aurèle Bélanger, tous ses nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'équipe de l'Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) ainsi qu'à celle des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie, Siège national, Suite 101, 3100 Steeles Ave. East, Markham (Ontario) L3R 8T3 www.foie.ca Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.