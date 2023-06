RHÉAUME, René



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 avril 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur René Rhéaume, époux de dame Laurette Légaré, fils de feu dame Marie-Louise Pageau et de feu monsieur Eugène Rhéaume. Il demeurait à Lac-Saint-Charles. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Lac-Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son épouse Laurette, il laisse dans le deuil, ses enfants : Norbert (Manon Gravel), Serge (Katie Gaudet), Julie (Jacques Taché); ses petits-enfants : Jennifer, Maxime (Léonie), Carolane, Samantha (David); son arrière-petit-fils : Jake; ses frères et sœurs : Pauline (feu Georges-Émile Rhéaume), feu Mariette (André Laverdière), feu Jean-Marc (Monique Légaré), Yvon (Réjeanne Renaud), Pierrette (Alain Rhéaume), Denis (Nicole Boulianne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré : Claude (feu Yolande Denis), feu Gaston (feu Ginette Beaulieu), feu Paul-André (Annette Vaillancourt), Alain (feu Louise Fiset), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise et de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca ou à la Fondation Canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 101, Québec (Québec) G1S 2P7, tél. : (418) 683-1449, téléc. : (418) 683-7079, site Internet : www.reinquebec.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.