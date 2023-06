CROTEAU, Lionel



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 31 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Lionel Croteau époux de dame Simone Thériault, fils de feu monsieur Georges Croteau et de feu dame Pauline Garneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Outre son épouse Simone, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Julie Crispell) et Alain (Isabelle Lemay); ses petits-enfants : Xavier, Antoine, Mathilde et Henri. Il était le frère de feu Hélène (André Hamel), André (Clarisse Bourgeois), Micheline (feu Jean-Jacques Maurice), Lise (Jacques Bérubé) et feu Jean-Guy (Carmen Provencher, Bibiane Charbonneau). Il était le beau-frère de feu Thérèse Thériault (feu Henri Cloutier). Il laisse également dans le deuil son beau-frère, Jean-René Pelletier (feu Cécile Thériault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Docteure Pauline Crête ainsi que toute l'équipe de soins du Centre d'hébergement du Boisé pour les excellents soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO (2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3), 418-663-5155, www.fondationcervo.com ou à la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Québec (2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Québec), G1J 3X1) 418-522-5741 www.ssvp-quebec.org