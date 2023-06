Marie-Jeanne Beaulieu





À l'Hôpital St-François-D'Assise, le 24 mai 2023, est décédée à l'âge de 78 ans, madame Marie-Jeanne Beaulieu, conjointe de feu M. Roger Beaudoin. Elle était la fille de feu monsieur Armand Beaulieu et de feu dame Simone Arsenault. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le vendredi 31 mars 2023, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Roger Beaudoin conjoint de feu Marie-Jeanne Beaulieu. Fils de feu Robert Beaudoin et feu Germaine Demers, il était domicilié à Ste-Françoise.Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement.Ils laissent dans le deuil leur fille Manon Beaulieu (Steve Laperrière); leurs petits-enfants : Maxim Beaulieu Belley et Christina Beaulieu Gagnon (Patrick Savard); leurs arrière-petits-enfants : Jonathan et Amélia Savard.Mme Beaulieu laisse également sa soeur feu Micheline (feu Jean-Yves Carmichael), ses frères : feu Michel (feu Liliane Bigras), Armand (Guylaine Savoie), et André (Christiane Dutil), Richard et Yvon (Lise Marcoux); ses belles-soeurs : Suzanne (Gilbert Lepage) et France (Sylvain Chagnon); Annie Carmichael; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François-D'Assise pour les bons soins prodigués.M. Beaudoin était le frère de : feu Jean-Claude, Claudette (Réjean Lajoie), feu André, Suzanne (Gilbert Lepage), France (Sylvain Chagnon), feu Huguette (Bruno Morin); et de la famille Beaulieu, le beau-frère de : feu Micheline (feu Jean-Yves Carmichael), feu Michel (feu Liliane Bigras), Armand (Guylaine Savoie), André (Christiane Dutil), Richard, Yvon (Lise Marcoux). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.