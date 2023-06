LAROCHELLE LAVERDIÈRE, Noëlla



Au Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 30 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée subitement madame Noëlla Laverdière, épouse de feu monsieur Raoul Larochelle. Elle était la fille de feu dame Alphonsine Breton et de feu monsieur Joseph Laverdière.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Jacques Chabot), feu François (Marie-Andrée Lortie), Félix (Nathalie Rousseau), feu Suzanne (feu Logan Fortier), Doris (Daniel Orlup) et Benoît (Henriette Morin); ses petits-enfants : Marie-Hélène, Nicolas, Andrée-Anne, Geneviève, Marjolaine, Philippe, Stéphanie, Émilie et Frédéric, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Antoine, Florence, Félix, Émile, Juliette, Raphaël, Dominic, Alexandre et Arthur. Elle était la sœur de : feu Clément (feu Rose-Éliane Goulet), feu Éliane (feu Armand Langevin), feu Fernand (feu Marianna Gagnon), feu Gérard (feu Jeannine Goulet), feu Herman (feu Bernadette Labrecque), feu Jacques (Monique Lavertu), feu Agnès (feu Égide Labonté), feu Jean-Paul (Françoise Dumas), feu Marcel (feu Francine Roy), Dina (Gilles Lévesque), Françoise (Jacques Ricard) et Gilbert (Claire Carrier). De la famille Larochelle : feu Amarilda (feu Joseph Goupil), feu Adrienne (feu Roger Lord), feu Antonio, feu Laurianne (feu Robert Morin), feu Maurice (feu Bertha O'Rourke), feu Gérard, feu Robert, feu Thérèse (feu Dominique Côté), feu Marius, feu Georgette (feu René Lamontagne), Jean-Marie Marianiste, Louis (Gemma Trahan) et Léonard (Hélène Bélanger). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Pavillon Léa-Rose pour les bons soins prodigués à notre mère au cours des 5 dernières années. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté St-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou au Fonds Famille Hénédine-Marceau-et-Joseph-Larochelle, 1040 avenue Belvédère bureau 100, Québec (Québec) G1S 3G3 info@quebecphilanthrope.org 418-521-6664. Des formulaires seront disponibles au salon.