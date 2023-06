LACHANCE, Jeannette



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 10 mai 2023, à l'âge deest décédée madame Jeannette Lachance, épouse de feu monsieur Louis-Léon Sylvain, fille de feu madame Marie-Louise Drolet et de feu monsieur Alexandre Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Edith Gignac), André (Carole Gignac); ses petits-enfants: Christian (Brigitte Lemieux), Isabelle, Julie (Wesley Fréchette) et Alexandre (Meggy Dufour); ses arrière-petits-enfants: Bradley, Molly, Zachary, Lyvia et Adamm, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Outre son époux, elle est partie rejoindre sa soeur, Rita (feu Georges Lacombe); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sylvain: Jean-Paul (feu Mariette Gagnon) et Marie-Claire (feu Béal Sylvain), ainsi que ses parents. La famille tient à remercier l'Auberge Aux 3 Pignons Inc., ainsi que l'équipe des soins palliatifs de Saint-François D'assise, pour les bons soins prodigués. Une mention spéciale au Docteur Sarto Veilleux, qui a su accompagner madame Jeannette avec humanité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Néphrologie, à l'adresse suivante: https://fondationduchudequebec.org/