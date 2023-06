DARVEAU, Marjolaine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre maman chérie Marjolaine Darveau Lemelin survenu le 30 mai 2023 à la Maison Michel-Sarrazin, Québec. Elle était l'épouse de feu Jacques Lemelin. Fille de feu dame Lucille D'Amour et de feu monsieur Paul Darveau. Elle demeurait à Québec.Marjolaine laisse dans le deuil ses deux enfants : Dominique (Michael) et Jacques (Marie-Anne); ses trois petits-enfants : Alexandre, Olivia et Mireille et trois arrière-petits-enfants : Elijah, Lucas et Finley; ses frères : Gaétan (Ginette) et Jacques (Sylvie); sa sœur Lucette ainsi que ses neveux et nièces pleurent également le départ d'une sœur, d'une tante bien aimée. Marjolaine laisse aussi dans le deuil de nombreux ami(e)s qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie. La famille désire souligner l'immense soutien du CLSC de Cap-Rouge et de la Maison Michel-Sarrazin. Nous vous offrons nos remerciements bien ressentis pour votre bienveillance et accompagnement. Maman s'est éteinte sereinement grâce à vous!où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides.