VALLERAND, Marc-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc-André Vallerand, époux de feu dame Monique Paquet. Né à Québec le 19 décembre 1937, il était le fils de feu dame Julienne Dionne et de feu monsieur Paul-Henri Vallerand. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière La Souvenance. Monsieur Vallerand laisse dans le deuil sa grande amie Aline Nadeau; ses filles : Nancy (Marc Ferland), Line (Pierre Bourassa); ses petits-enfants : Élise Marcoux (Antoine Arsenault), Gabriel Marcoux, Marie Deschênes (Yanick Lapointe), Benoît Deschênes (Catherine Cossette); les enfants des conjoints : Marika Ferland, Alexia Ferland, Duane Bell-Bourassa (Josiane); ses arrière-petits-enfants : Megan, Nathan, Mélyane, Lauriane, Jacob; ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs : Michel (Ginette Rodrigue), Roger (Lise Picard), Noël (Suzanne Cyr), Jean (Anne Kelly), Daniel (feu Johanne Sirois), Serge (Aline Laberge), Jeanne-D'arc Defoy (feu Claude), Denise Duguay (feu Marcel), Jacques Bélanger (feu Pauline); tous les membres de la famille Paquet ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marc-André était également le frère de : Fernand (Claudette Lortie), Louisette (Lucien Vallière), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636.