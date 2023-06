DUPUIS, Pauline Huot



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le 4 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Pauline Dupuis (Huot), fille de feu Corinne et Léon Huot. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesà partir de 13h àElle laisse dans le deuil sa fille unique Lynda Dupuis (Dany Montmigny); ses beaux-petits-fils (Jeffrey Nicolas et Charles William Montmigny). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement bien spécial au personnel du 9e étage du CHSLD pour leur gentillesse et leur bons soins.