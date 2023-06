GOSSELIN, Danielle-Maude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mercredi 7 juin 2023, entourée de l'amour de ses proches et à cinq semaines de célébrer ses noces d'or, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Danielle-Maude Gosselin. Originaire de Lévis, elle était la fille de feu dame Lucille Labrie et feu monsieur Gilles Gosselin. Elle laisse dans le deuil son époux des 50 dernières années, J-François Roy, leurs quatre fils : Louis-Xavier (Melissa Anne Turgeon), Valéry-Maxime (Cécile Vassas), Philippe-Hubert (Myrianne Bolduc) et Justin Clovis (Émilie Garand), ses petits-enfants adorés : Léonie, Marc-Alexandre, Delphine, Édouard, Charles-Olivier, Éloïse et Mélodie, ses frères et sœurs : Hugues, Lison ( Réjean Dumont), France, Guy, Anne, Patricia et Sylvain, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy ainsi que ses nombreux neveux et nièces et plusieurs amis et amies de longue date. Danielle-Maude était une pionnière et une battante. Après avoir été élue présidente du SFPQ, elle a occupé au cours de sa longue carrière plusieurs postes dans la haute fonction publique du Québec. Elle aura été une femme, mère, sœur, belle-mère et grand-mère aimante et dévouée qui a marqué les cœurs de tous ceux qui l'ont côtoyée. Ses proches tiennent par ailleurs à souligner le dévouement, le grand professionnalisme et l'empathie du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tous les partenaires du réseau de la Santé ainsi que ses sœurs Anne et Lison qui ont si bien accompagné Danielle-Maude dans sa pugnacité à combattre la maladie. Sa famille vous en sera éternellement reconnaissante. À cet égard, vos témoignages de sympathie pourront se traduire en un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.À la demande de la défunte, la famille souhaite réserver la cérémonie funéraire aux parents, amis et proches qui ont côtoyé ou ont déjà été directement en contact avec un ou plusieurs membres de la famille de Danielle-Maude. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en direct, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le dimanche 18 juin à compter de 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".