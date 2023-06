BELL, Marcel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marcel Bell. Il était l'époux de dame Murielle Dion, le fils de feu dame Annette Gosselin et de feu monsieur Harry Bell. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Murielle; ses enfants : Michel (Elena Bovina), Danny (Marie Arsenault) et Johanne; ses petits-enfants : Christopher Casselman (Tiffany), Chanel Bell (Franco), Sissy Bell, Marisa Casselman (Guillaume), Marina Bell, Matisse Bell, Benjamin Bell, Catherine Derome (Alex), Geneviève Derome (Olivier) et Élisabeth Derome (François); ses arrière-petits-enfants : Harry, Éloïse, Perceval, Justin et Charles; ses frères et sœurs : Raymond (feu Nicole Bernier), feu Robert (Louise Légaré), feu Annette, feu Janine (Claude Lemelin) et feu Gisèle (feu Georges Lépine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Jacqueline, Christiane (feu Bruno Letarte), Ginette (Gabriel Ménard), feu Herman (Diane Falardeau), feu Roland et Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les employés des hôpitaux de la région de Québec pour l'excellence des services reçus.