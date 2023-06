PICARD, Claire



À Québec, à l'Hôpital Laval, le 28 mai 2023, est décédée à l'âge de 63 ans Claire Picard, de Lévis, en laissant dans une profonde tristesse Louise Barrette. Elle était la fille de feu Albert Picard et de feu Gemma Blouin et la sœur de feu Céline (feu Jacques Lamy) et feu Nicole Latulippe Picard (feu Raymond Tourigny); feu Denise (Yvon Rhéaume), Pierre (Madeleine Gourgues), feu Simon et Louise Picard (Denis Roy). Elle laisse également ses nièces ainsi que de nombreux cousins et cousines. Chez les Barrette dont elle avait accueilli tous les enfants depuis leur naissance, Claire laisse dans le deuil Simon (Johanne Langlois) et son fils Louis-Charles Barrette et Jennifer ainsi que leurs filles Jade et Fay; Suzanne, sa fille Lisa-Jean Tardif-Barrette et Hubert ainsi que leurs filles Livia et Victoria, et son fils Renaud Tardif-Barrette; et, enfin, Christiane (Mario Lirette). Sans oublier ses amies et amis dont plus particulièrement sa cousine Huguette Fortier (feu Georges-Aimé Légaré) et ses enfants, Manon Tourigny pour qui Claire était une amie plus qu'une tante, Huguette Santerre et Daniel Brunet, Monique Richard, Diane Michaud (mère de Louis-Charles), Francine Gallant et Gratien Ayotte, Daniel Tardif (père de Lisa et Renaud), Silvie et Isabelle Turgeon, Natalie Suzanne, Ginette Comeau, des alliées dans la défense des droits des animaux, dont Sherly Desbiens, Patricia Tulasne et Marguerite Eliott, de précieux collègues de travail, dont Marie-Diane Fortier et Francine de Champlain, de bons voisins tels que Marc-André Picard et Martine Carrier, Marin Bernier et Louise Biron, et sa gentille infirmière Cindy Prud`homme. Et puis, ses derniers amours félins, Spike, Betty et Rosie, et une chatte visiteuse. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 310, Montréal (Québec) H3N 1R4, site Web : maisons-femmes.qc.ca.