DION, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mars 2023, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Jean-Guy Dion fils de feu Henri Dion et de feu Élodia Chabot. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Il laisse dans le deuil ses sœurs : Marielle (feu Jean-Noël Jobin), Henriette (dit Diane) et son conjoint Kenneth Emerson. Il est allé rejoindre son frère feu Paul-Henri et sa sœur feu Lisette. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Damien) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Monsieur Dion a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :