DION, Jean-Marc (Jack)



Au CHUL, le 29 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Jean-Marc (Jack) Dion, époux de Simone Couture. Il était le fils de feu Germaine Proulx et de feu Eugène Dion. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sonia, Normen (Andrée Morisset) et Charlaine (Michel Lachance); ses petits-enfants : Samuel (Amélie Jalbert-Castonguay), feu Florence et Marie Rose (Yanik Guillemette); ses arrière-petits-enfants : Victoria, Julien, Olivia, Émile et Mila Rose; ses frères et sœurs : feu Rollande (feu Adrien Demers), feu Fernand (feu Pierrette Bégin), feu Marcel (feu Thérèse Bilodeau), feu André (feu Albertine Gagné et Michelle Fournier), feu Denise (feu Philippe Girard), feu Marthe (feu Robert Boulay et Gilles Boudreau), feu Georges (Micheline Jolicoeur) et feu Benoit (Lise Brouillard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture : feu Rita (feu Clément Roy), feu Richard (Juliette Bélanger), feu Rolande (feu Jean-Berchmans Michaud), feu Jeannine (feu Cliff Demers), Jean-Paul (Andrée Turmel) et feu Louisette (Fernand Castonguay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(e)s, les employés et la fidèle clientèle du Golf de l'Auberivière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation En Cœur (https://en-coeur.org/dons/programme-dons-in-memoriam/), fondation qui vient en aide aux enfants malades du cœur, en mémoire de sa petite-fille Florence Dion. La famille recevra les condoléances aule vendredi 16 juin 2023 de 18h à 21h età compter de 14h.