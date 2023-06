ROY AUBÉ, Ghislaine



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 28 mai 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Ghislaine Aubé, épouse de monsieur Valère Roy. Elle était la fille de feu Irénée Aubé et de feu Irma Aubé. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 16 juin 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.Ses cendres seront inhumées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Brigitte (Gilbert Breton), Colette (Serge Laflamme), Alain (Valérie Blanchet) et Mélissa (Dave Rodrigue); ses petits-enfants : Michaël Breton (Jade Roy), Jessica Breton, Audrey Breton (Félix Bergeron), Megan Bélanger (Samuel Lizotte), Ève Bélanger, Léane Roy, Sofiane Roy et Florence Rodrigue ainsi que son arrière-petit-fils Mayson Breton. Elle était la sœur de : feu Lucien (Beverly), Fernand (Solange), Claude (Linda) et Pauline (Richard). De la famille Roy, elle était la belle-sœur de : feu Blandine (feu Léonard), feu Maurice (feu Mary), feu Yvette (feu Harvey), feu Ernest (feu Simone), feu Roger (feu Jeannine), Aline (feu Adélard), feu Rosanne (feu Gédéon), Thérèse (feu Pierre), Aimé (Doris), sœur Jeanne d'Arc, Conrad (Claudette), Paulette (Rolland) et Guy (Ginette). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à madame Aubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la