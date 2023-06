HUOT, Roger



Au CHU de Québec (Hôtel-Dieu-de-Québec), le 1er juin 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Roger Huot, époux de madame Suzanne Dagnault. Il était le fils de feu madame Émilienne Verreault et feu monsieur Albert Huot. Il demeurait à Québec (arr. Lebourgneuf). La famille vous accueillera le vendredi 16 juin de 18h00 à 21h ainsià compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Monsieur Huot laisse dans le deuil son épouse madame Suzanne Dagnault; ses enfants: Patrick (Nayla Tardif) et Martin (Vanessa Gilbert); ses petits-enfants: Ulric, Viggo, Maëva, Mika, Kerian et Arno; ses frères et sœurs: Gisèle (Daniel Cloutier), Micheline (feu Jean Gagnon), Marc (Josée Grenon), Doris (Gérard Janvier) et Denis (Sylvie Harvey); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dagnault: Gilles (feu Suzanne Leblond), Jean-Yves (Georgette Boivin), Huguette (Raymond Lavoie), Jacques (Louise Boivin), René (Huguette Beaupré), Gaston (Francine Lapointe), Charles (Sylvie Côté), Lucille (Bernard Breton), Martine (Jules Desbiens), Louise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : feu André (Carmen Lemieux), feu Nicole (Michel Careau) et feu Pierrette ainsi que le beau-frère de feu Francine Dagnault. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca