BOUTET, Marthe



À Québec, le 20 mai 2023, à l'aube de ses 94 ans, est décédée dame Marthe Boutet, épouse de feu monsieur George-Henri Gingras. Elle était la fille de feu monsieur Gaudiose Boutet et de feu dame Marie Grenier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.et de là au cimetière de Saint-Louis-de-Courville. Elle laisse dans le deuil: son fils Richard Boutet (Anne Julien); ses petits-enfants: Alex Boutet (Marie-Lee Lévesque Roussel) et Jeff Boutet; son frère et sa belle-sœur: feu Bruno (Mathilde Pelletier), Jean-Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras ainsi que les enfants de feu son époux Georges-Henri Gingras: André, Claude, Line (Denis Cloutier), Johanne (Joseph De Champlain), René; également de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs: Charles-Henri Boutet, Fernand Boutet (Françoise Wagner), Gaston Boutet (Rachèle Champoux), Madeleine Boutet (Gérard Lefebvre), Jean-Guy Boutet, Gustave Boutet (Léonie Vézina). Son fils, Richard, tient à remercier chaleureusement les équipes de la Résidence Myriade au 2e étage pour le service hors-pair, les interventions professionnelles et les soins bienveillants.