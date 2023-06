LILKOFF, Lubin L.



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 avril 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Lubin Lilkoff, époux de feu madame Jeannette Larocque, fils de feu madame Anka Botcheva et de feu monsieur Christo Lilkoff. Il demeurait à Québec.Monsieur Lilkoff a immigré de la Bulgarie au début des années 50. Après ses études de droit à l'Université Laval, il a trouvé sa vocation en enseignement dans cette université. Ses grandes compétences de juriste, sa rigueur intellectuelle et ses talents de pédagogue ont été reconnus par ses collègues et ses élèves pendant plus de 40 ans d'enseignement. La faculté de droit de l'Université Laval lui a décerné le titre de professeur émérite en 1997 pour souligner son travail de pionnier du corps professoral de carrière de cette faculté.La famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. L'inhumation se fera en présence de la famille immédiatement après la cérémonie au cimetière St-Félix de Cap-Rouge. Monsieur Lilkoff laisse dans le deuil ses enfants Marie-Christine (Jacques Desjardins) et Stéphane (Chantal Philippe), ses belles-sœurs et beaux-frères Jacqueline Redmond (feu Pat Redmond) et Esther Larocque (Yves-Gabriel Brunet), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. L'ont précédé ses belles-sœurs et beaux-frères feu Marguerite Larocque Lévesque (feu Charles E. Lévesque), feu Madeleine Larocque et feu Jacques Larocque (feu Hélène Morency). La famille tient à transmettre ses plus sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et au personnel de la résidence Ékla de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.